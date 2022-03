Söll – Bei einem Skiunfall in der SkiWelt Wilder Kaiser in Söll sind am Dienstagvormittag zwei Frauen verletzt worden. Eine Niederländerin (18) war auf der Hexen6er Abfahrt bei einer Geländekuppe zu Sturz gekommen. Nur wenige Momente später kam es zum Zusammenstoß mit einer einheimischen Skifahrerin (68). Die beiden Wintersportlerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)