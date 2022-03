Zell a. Z. – Ein vorerst unbekannter Täter hat Dienstagnachmittag im Bereich Aufeld in Zell am Ziller in Tirol vermutlich mit einem Kleinkalibergewehr einen Schuss aus unbekannter Richtung abgegeben und dabei einen Fensterrahmen eines Hauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen waren im Gange, die Exekutive bat um Hinweise unter der Nummer 059133/7257. (TT.com)