Zwei Polizisten erschossen: Ermittler gehen nur noch von einem Täter aus

Blumen und Kerzen stehen an dem Tatort, an dem zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden.

Kaiserslautern – Einer Streife fällt gegen 4.00 Uhr morgens an einer Kreisstraße in der Pfalz ein stehender Kastenwagen auf. Der 29 Jahre alte Oberkommissar und die 24 Jahre alte Polizeianwärterin wollen die Insassen kontrollieren – und werden erschossen. Die beiden mutmaßlichen Täter werden noch am selben Tag im saarländischen Sulzbach gefasst.

Am Tag darauf werden die 32 und 38 Jahre alten deutschen Männer wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes in Untersuchungshaft genommen. Nach rund einem Monat intensiver Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern aber überzeugt: Nur der 38-Jährige hat geschossen. Fünf Mal. Und er tötete zwei Polizisten mit Schutzwesten.

An beiden Waffen seien nur Finger- und DNA-Spuren des 38-Jährigen festgestellt worden. Die technisch langwierigen Untersuchungen auf Schmauchspuren seien zwar noch nicht abgeschlossen. Allerdings seien davon auch keine Ergebnisse „mit entscheidender Aussagekraft" zu erwarten, weil beide Männer in der Nähe der abgegebenen Schüsse gewesen seien.

In einer Vernehmung am Tatort habe der 32-Jährige seine Angaben wiederholt, zwar bei der Jagd in der Tatnacht und am Tatort dabei gewesen zu sein, selbst aber nicht geschossen zu haben. Diese Aussagen habe er mit zahlreichen Einzelheiten über den Verlauf ergänzt.