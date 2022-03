Rodler (72) rief nach Absturz in Neustift Rettung: noch an Unfallstelle verstorben

Neustift i. St. – Bei einem Rodelunfall im Stubaital ist am Dienstagvormittag ein 72-Jähriger ums Leben gekommen. Der Einheimische war auf der Rodelbahn im Pinnistal in einer Linkskurve von der Strecke abgekommen und stürzte etwa 15 Meter über mäßig steiles Gelände ab. Es war ihm noch gelungen, mit seinem Handy die Bergrettung zu alarmieren. Als diese jedoch samt Notarzthubschrauber am Unfallort eintraf, war der Mann seinen Verletzungen bereits erlegen. (TT.com)