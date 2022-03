Die atomare Bedrohung nimmt zu

Moskau – Russland hat nach eigenen Angaben seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Kremlchef Wladimir Putin begründete den Schritt am Sonntag mit den Sanktionen und „aggressiven Äußerungen“ des Westens. Verteidigungsminister Sergei Schoigu sprach am Montag konkret von den strategischen Raketentruppen, der Nord- und der Pazifik-Flotte sowie den Fernfliegerkräften. Was der Schritt technisch bedeutet, war zunächst nicht ganz klar. Doch unabhängig davon ist das politische Signal in der Welt angekommen.