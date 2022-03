82. Vinzenzgemeinschaft wirkt nun in Imsterberg

Imsterberg – 770 Mitglieder und 2100 Helfer kümmern sich in Tirol unter dem Dach der Vinzenzgemeinschaften (VG) um Menschen in seelischer oder materieller Not, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihren Religionsbekenntnissen. Nun wird dieses Netz noch dichter: In Imsterberg wird die 82. Vinzenzgemeinschaft Tirols eingerichtet. Als Obmann fungiert dort Bürgermeister Richard Bartl.

„Mehr als die Hälfte der Tiroler Bevölkerung kann über die Vinzenzgemeinschaften in Tirol direkte Hilfe in Anspruch nehmen“, erklärt Tirols VG-Präsident Christoph Wötzer. Somit bietet sich nun auch für Bewohner der Gemeinde Imsterberg, die in Notlage geraten, die Möglichkeit, rasche und unbürokratische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit viel Engagement und jeder Menge neuer Ideen will die VZ diese Anliegen in enger Abstimmung mit den pfarrlichen Gremien und dem Sozialausschuss der Gemeinde umsetzen.