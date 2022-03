Barrierefreiheit: Mehr Inklusion im Naturpark Tiroler Lech

Elmen – „Der Naturpark ist für alle da“ lautet das Motto am Lech. Was im ersten Moment logisch erscheint – schließlich kann dort jeder die Natur als Erholungsraum nutzen –, birgt im Detail doch die ein oder andere Problemstellung. Vor allem dann, wenn es, wie im Naturparkhaus, um das Vermitteln von Informationen geht. Dieser Herausforderung wollen sich Geschäftsführung und Mitarbeiter jetzt ganz gezielt stellen.

Der Startschuss für den Entwicklungsprozess fiel kürzlich bei einer Schulung in der Verwaltungszentrale auf der Klimmbrücke. Am Anfang wurden die Naturparkführerinnen und -führer mit den Grundlagen zum Thema Inklusion vertraut gemacht, wonach jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Das Fundament dafür bildet die UN-Behinderten-Rechts-Konvention, in der die Rechte der Menschen mit Behinderung verankert sind. Zum Beispiel auch, dass jeder Mensch das Recht hat, an der Gesellschaft teilzunehmen – in allen Lebensbereichen. Deshalb müssen diese Lebensbereiche barrierefrei sein.