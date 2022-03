Das Fernsehbild soll über das 5G-Netz aufs Handy

Die ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH), ein unternehmen für Rundfunkübertragung, hat mit intensiver Grundlagenforschung und Testbetrieben rund um ihre Sendeanlagen Kahlenberg und Wien Liesing die Entwicklung dieses neuen Ecosystems der mobilen Kommunikation auf Basis der 5G-Broadcast-Technologie wesentlich unterstützt. Die ersten Prototypen von Smartphones von Qualcomm, die den direkten TV-Empfang über 5G ermöglichen und nun in Barcelona erstmals im Livebetrieb zu erleben sind, wurden erst in den letzten Monaten in der ORS-Testumgebung in Wien live auf Herz und Nieren geprüft.