„Tears for Fears": Zwei in allen Ehren ergraute Chorknaben

Von Markus Schramek

Innsbruck – Anschreien gegen den Zustand der Welt. Wer würde das nicht gerne tun dieser entsetzlichen Tage mit ihrem unaufhörlichen Fluss an Horrormeldungen aus der Ukraine?

Im schon vergilbt fernen Jahr 1984 verliehen Curt Smith und Roland Orzabal, viel besser bekannt als die Brit-Pop-Band Tears for Fears, dem Drang, sich Luft zu verschaffen, mit der bombastischen Hitsingle „Shout“ musikalisch Ausdruck.

„Schrei, schrei, lass alles raus, (denn) das sind die Dinge, auf die wir verzichten können!“, heißt es, gerade aus heutiger Sicht unverändert gültig, in diesem Track, der sich im Ohr jedes auch nur mäßig interessierten Musikkonsumenten unauslöschlich eingenistet hat.

Tears for Fears melden sich nach überwundenem Zerwürfnis, temporärer Auflösung und mäßig beachteten Solo-Wagnissen wieder zurück. „The Tipping Point“ heißt das neue Album, seit Kurzem verfügbar und das erste gemeinsame Opus seit fast 20 Jahren.

Es ist reiner Zufall, dass Tears for Fears ihrem Freund-Innenkreis damit quasi am Vorabend eines militärischen Überfalls die Aufwartung machen. Niemand konnte beim Texten und Vertonen wissen, was der Ukraine und der freien Welt bevorstehen würde. Und trotzdem wirken die neuen Songs wie ein Seismograph des Zeitgeschehens.

Schon der ominöse Titeltrack „The Tipping Point“ eignet sich als Fingerzeig: Wann ist der Punkt erreicht, die Sollbruchstelle, an der ein ganzes System zusammenbricht? „Freedom is no small thing“, heißt es ein paar Songs weiter. Vor ein paar Tagen wäre dies noch als Binsenweisheit belächelt worden. Mit Blick Richtung Osten ist das Zitat mit einem Mal von beklemmender Relevanz.

Wie man hört, zog sich die Produktion des schon länger geplanten Neulings über mehrere Jahre hin. Das Warten auf die Marktreife hat sich jedenfalls aber ausgezahlt.

„The Tipping Point“ offeriert bestens ausbalancierten Pop für (schon länger) Erwachsene: ganz klar retro, pathosgeladen und synthiegetrieben wie eh und je, zahlreich die klanglichen Anleihen bei Größen wie den Beatles, den Pet Shop Boys oder Depeche Mode. In Summe aber ertönt hier jedoch absolut nichts, wofür sich Smith und Orzabal – beide tragen mittlerweile je 60 Jährchen auf dem Buckel – beim morgendlichen Blick in den Spiegel schämen müssten.

Speziell in sängerischer Hinsicht darf man vor den beiden älteren Herren sogar den Hut ziehen: Selbst im höheren Fach bleiben die Stimmen selbstbewusst präsent, kein bemühtes Sich-nach-der-Decke-Strecken.

Tears for Fears, das sind zwei in allen Ehren ergraute Chorknaben. Wer’s nicht ganz glaubt, möge zum sakral anmutenden, sphärischen Beitrag „Stay“ ganz am Ende des Albums hinunterscrollen.

Sie/er wird dann verstehen, was hier in Worten zu beschreiben versucht wird.