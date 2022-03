1,1 Mio. Euro fürs Innsbrucker Stadtmarketing

Innsbruck – In der Innsbrucker Stadtpolitik gibt es ja viele Kuriositäten. Eine davon ist, dass immer wieder einmal über Anträge von Bürgermeister Georg Willi im Gemeinderat nicht einmal abgestimmt wird oder diese mehrere Ehrenrunden drehen müssen. So geschehen auch bei der Neuausrichtung des Stadtmarketings. Damit beschäftigt man sich schon länger, das vorgeschlagene Konzept des Bürgermeisters war zuletzt aber nicht mehrheitsfähig. Also: Ehrenrunde.