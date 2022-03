Informationskrieg: „Putin hat die sozialen Medien unterschätzt“

Wien – „Mein 16-jähriger Sohn tauscht sich mit russischen Gamern aus“, schreibt eine Frau auf Twitter. Die Jugendlichen würden sich gegenseitig Videos schicken und so versuchen, die russische Propaganda zu durchdringen. Andere empfehlen, in Restaurantbewertungen die Lage der Ukraine zu schildern. Anstatt „Lasagne könnte knuspriger sein“ steht da jetzt etwas vom Krieg im Nachbarland – und dass sich die Bevölkerung von den russischen Medien nicht täuschen lassen soll. Nach innen hat Wladimir Putin die Propaganda über Jahre hinweg perfektioniert, „das russische Internet vom Rest der Welt abgeschottet“, erklärt Matthias C. Kettemann, Plattformforscher und Internetexperte. Die Plattformen seien unter Druck gesetzt, wichtige Positionen mit „seinen Leuten“ besetzt worden, Bilder und Videos können nicht übertragen werden. Doch darunter kocht es, sagt Kettemann. Denn im Informationskrieg lässt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland gerade ziemlich alt aussehen. Noch nie wurde ein Krieg so im Internet „übertragen“ wie gerade – „und 95 Prozent der Inhalte in den sozialen Medien sind pro Ukraine“, sagt Kettemann. „Putin hat das unterschätzt.“

Selenskyj – vor vier Jahren noch Schauspieler – weiß sein kommunikatives Talent zu nützen, schickt in Stunden größter Not Selfies in Militäruniform aus Kiew und „produziert unglaublich starke Bilder“. Es entstehe eine völlig neue Art der Konfliktführung. Auf Twitter bittet Mychajlo Fedorow, Vize-Premierminister der Ukraine, Tech-Konzerne um Hilfe; Youtube sperrte inzwischen die Kanäle von RT und Sputnik in Europa. Doch es zeichnet sich auch im Netz eine Eskalation ab: Fedorow ruft auch Menschen mit IT-Kenntnissen dazu auf, sich aktiv am Kampf gegen russische Propaganda zu beteiligen („We are creating an IT army“), doch „unkoordinierte Hacker-Angriffe links und rechts“ seien gefährlich und könnten zur Destabilisierung des Internets beitragen, also die Zivilbevölkerung treffen. Und: Der Erfolg im Informationskrieg dürfe nicht über die Lage im echten Krieg hinwegtäuschen.