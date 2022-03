Einbrecher in Telfs: Bewohner flüchtete zu Nachbarin

Telfs – Während der Bewohner schlief, drangen am Montag kurz vor Mitternacht unbekannte Täter in eine Wohnung in Telfs ein. Laut Polizei waren die männlichen Personen um 23.45 Uhr über eine offene Terrassentür unrechtmäßig in die ebenerdig gelegenen Wohnung in Telfs eingestiegen und hatten in weiterer Folge Bargeld und Wertgegenstände (Schmuck, Bekleidung, Parfums) gestohlen.