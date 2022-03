Ukraine-Krieg verdeutlicht: Dem Bundesheer fehlt es an allen Ecken und Enden

Österreichische Soldaten bei einer Blackout-Übung in Tirol: Im Fall eines Angriffs hätte das Heer mit seiner zum Teil maroden Ausrüstung wenig entgegenzusetzen. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Wien/Kiew/Moskau – Der Krieg in der Ukraine hat die Europäer brutal aus den friedlichen Zeiten, in denen sie sich für immer und ewig gewähnt haben, herauskatapultiert. Mit einem Schlag ist die Panzerschlacht wieder Realität, Städte werden mit Bomben und Raketen beschossen. Die Politik hat ziemlich schnell gemerkt, dass viele europäische Armeen für die Abwehr eines solchen feindlichen Angriffes nicht ausgerüstet sind.

Auch das österreichische Bundesheer hätte einer Invasion wenig entgegenzusetzen. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Wie hoch der Investitionsbedarf ist, hängt davon ab, was man haben will. Wenn man sich an Deutschland orientiert, das ein Sonderinvest von 100 Mrd. Euro noch in diesem Jahr angekündigt hat, könnte man zehn Mrd. Euro als Erfordernis formulieren. Der Verteidigungsminister der Übergangsregierung Bierlein, Generalmajor Thomas Starlinger, hat 2019 einen Bedarf von 16,2 Milliarden Euro errechnet, die notwendig wären, um das Bundesheer auf einen modernen Stand zu bringen. Seine Liste stellte allerdings eine absolute Maximalforderung dar.

Generalstabschef Robert Brieger hatte 2019 von einem "dringenden Investitionsstau" von drei Mrd. Euro gesprochen. Offiziell will das Verteidigungsministerium über eine Liste benötigter Investitionen noch nichts sagen, die Planungen laufen noch, hieß es auf APA-Anfrage.

Fliegerabwehr schwächelt, Aufrüstung bei Drohnen-Abwehr notwendig

Inoffiziell sind sich führende Offiziere über den Bedarf ziemlich im Klaren. An erste Stelle stehen Investitionen in die Fliegerabwehr. Österreich verfügt nur über 35-mm-Kanonen und leichte Fliegerabwehrraketen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat gezeigt, dass die Luftabwehr der Schlüssel zum Abwehrerfolg ist. Andernfalls erringt der Gegner sofort die Lufthoheit und kann damit jegliche Truppenbewegungen auf dem Boden unterbinden.

Immer wieder wird die zum Teil fehlende Ausrüstung zum Selbstschutz der Soldaten bemängelt. © Amir BEGANOVIC

Ohne ausreichende Luftabwehr wäre das Bundesheer bei einer Aggression binnen weniger Stunden ausgeschaltet. Zudem muss der Eurofighter mit Nachtsichtgeräten und Selbstschutz ausgerüstet werden. Es bräuchte auch einen Ersatz für die ausgeschiedenen, leichten Saab-105-Jets.

Ganz wichtig ist laut den Experten des Verteidigungsministeriums zudem eine Aufrüstung im Bereich Drohnen und Drohnen-Abwehr. Diese spielen im aktuellen Krieg in der Ukraine eine wichtige Rolle. Modernisiert werden müsse auch die passive Luftraumüberwachung wie etwa die Radarsysteme. Artillerie und Kampfpanzer sind im Bundesheer überhaupt nur noch rudimentär vorhanden, hier müsste auch kräftig aufgerüstet werden.

Massive Defizite auch bei persönlicher Ausrüstung der Soldaten

Massive Defizite gibt es laut den Experten im Sanitätswesen, der Mobilität sowie bei der persönlichen Ausrüstung und dem Schutz der Soldaten. Auch die Transportmaschine C-130 muss ersetzt werden. "Wir brauchen mehr Radpanzer, auch die Miliz braucht Geld für die Ausrüstung. Das österreichische Bundesheer wurde seit 30 Jahren heruntergewirtschaftet, das müssen wir jetzt wieder hochfahren", sagte ein ranghoher Offizier gegenüber der APA.

Besondere Bedeutung wird auch dem Cyberbereich zugeordnet. Der Staat müsse widerstandsfähiger werden, "damit wir nicht einfach ausgeknipst werden können". Das alles müsse auch betrieben werden. Das heißt, dass es neben einer Sonderinvestition auch ein höheres jährliches Budget braucht.

Derzeit liegt das Heeresbudget bei 2,7 Mrd. Euro, das sind 0,6 Prozent des BIP. Wenn man davon ausgeht, dass rund ein Drittel des Budgets in den Betrieb fließen muss, bräuchte es mindestens eine Mrd. Euro mehr. Der nationale Sicherheitsrat – ein Beratungsgremium der Regierung, in dem alle Parlamentsparteien vertreten sind – hat sich vergangene Woche einstimmig für mehr Mittel für die Verteidigung ausgesprochen. Auf konkrete Zahlen will sich freilich noch keiner festlegen.

Die mangelhaften Zustände des Bundesheeres werden seit Jahren bemängelt und immer wieder thematisiert. Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner weiß, wie alle Verteidigungsminister vor ihr, Bescheid. © DANIEL TRIPPOLT

Militärausgaben im unteren Drittel Europas

Österreich liegt bei den Militärausgaben im europäischen Vergleich im unteren Drittel. Bezeichnenderweise haben die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die an Russland grenzen, die größten Verteidigungsbudgets mit jeweils über zwei Prozent gemessen am BIP. Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten auch ziemlich abgebaut und liegt nur mehr knapp über 1 Prozent. Das soll wieder auf zwei Prozent angehoben werden. Frankreich dagegen erfüllt die NATO-Vorgabe von zwei Prozent.

Viele führende Kräfte im Bundesheer wollen auch über die Einführung eines 6 plus 2 Systems bei der Wehrpflicht diskutieren. Dieses würde bedeuten, dass man nach sechs Monaten Ausbildung abrüstet und die restlichen zwei Monate in Übungen verbringt. Diese müssen nicht auf einmal absolviert werden. "Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was uns unsere Souveränität und Sicherheit wert ist", so ein ranghoher Offizier. (APA)