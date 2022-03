Mit etwas Glück eine von 5 Garmin Smartwatch sowie 10 x € 100,- Intersport-Gutscheine gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Ich bestelle das Testabo der Tiroler Tageszeitung, welches nach 4 Wochen automatisch endet. Dieses Angebot ist bis zum 16. 3. 2022 im Bundesland Tirol gültig. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich, bis spätestens 21. 3. 2022, verständigt und in den Print- sowie Online-Medien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 25. 3. 2022. Unter allen teilnehmenden Testabonnenten und Abonnenten wird je eine von 5 GARMIN Smartwatch Venu® 2 Plus á € 449,99 sowie 10 Intersport Gutscheine á € 100,- verlost. Smartwatch: GPS-Fitness-Smartwatch mit 1,3“ (3,3 cm) AMOLED-Touchdisplay; Telefonie und Sprachassistenz kompatibel via Bluetooth®; bis zu 9 Tage Akkulaufzeit und Schnellladefunktion; über 25 vorinstallierte Sport-Apps; Workouts mit animierten Übungen und Trainingspläne; 24/7 Health-Tracking, inkl. Body Battery, Stresslevel und Pulse Ox2; Schlafanalyse, mit Sleep Score zur Schlafqualität und Insights; Garmin Pay und Musikplayer für Offline-Streaming-Playlists; Connected Features wie Smart Notifications und Notfall-Assistenz; Wasserdicht bis zu 5 ATM und mit 20 mm Schnellwechselarmband; Garmin Connect App und Connect IQ Store kompatibel. Intersport Gutschein: kann österreichweit eingelöst werden. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser-Holding-Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Satz- und Druckfehler vorbehalten.