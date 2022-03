Der Krieg in der Ukraine und die Folgen: Das war „Tirol Live“

„Tirol Live“ stand am Mittwoch ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. Der Honorarkonsul der Ukraine in Tirol, Walter Peer, berichtete, wie Tirol sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. Das Land hat einen Sonderstab Ukraine eingerichtet, wo auch Hilfslieferungen in die Ukraine organisiert und Spenden kanalisiert werden. Die Hilfsbereitschaft der TirolerInnen sei überwältigend, sagte Peer.