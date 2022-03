Fokus auf Krieg in der Ukraine: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

„Tirol Live“ steht heute ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. Ab 18 Uhr wird der Honorarkonsul der Ukraine, der Tiroler Walter Peer, auf TT.com darüber berichten, wie Tirol sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. Das Land hat einen Sonderstab Ukraine eingerichtet, wo auch Hilfslieferungen in die Ukraine organisiert und Spenden kanalisiert werden.

Die Hilfsbereitschaft der TirolerInnen sei überwältigend, sagt Peer. Dennoch brauche es eine strukturierte Herangehensweise, um die Situation zu überblicken. Tirol und Österreich seien zwar nicht unmittelbar vom Ukraine-Krieg bedroht, dennoch ist die Betroffenheit in Tirol groß.

Der Weerer Unternehmer und Präsident der Adler Runde, Klaus Mark, sorgt sich um seine Mitarbeiter in der Ukraine. Mit seinem Unternehmen MK Illumination ist er in Kiew tätig. Wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Handelsbeziehungen österreichischer Unternehmen auswirkt, wird Mark aus seiner Sicht darstellen.