15-Jährige bei Schüssen in Liverpool schwer verletzt

Liverpool – Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Liverpool durch einen oder mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Das teilte die Merseyside Police am Dienstagabend mit, nachdem die Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ihr Zustand soll stabil sein. Die Polizei war am frühen Abend alarmiert worden, nachdem in Liverpool Schüsse gefallen waren. Ein 21-Jähriger wurde später wegen mutmaßlichen versuchten Mordes und unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen.