Verstärkte Kontrollen zu Fasching in Tirol: 127 Alkohol- und Drogenlenker erwischt

Innsbruck – Die Tiroler Polizei kündigte während der Faschingswoche verstärkte Verkehrskontrollen an. "Die Warnungen haben nur zum Teil gewirkt", bilanziert die Exekutive. Vom Unsinnigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag wurden 121 Alkolenker und sechs durch Suchtgift beeinträchtigte Lenker aus dem Verkehr gezogen.

Allen durch Alkohol/Suchtgift beeinträchtigten Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige an die zuständige Behörde erstattet. Bei 63 Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

In Hinblick auf Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Alkohol/-Drogeneinfluss wurden im heurigen Jahr insgesamt fünf Alkoholunfälle (vier in Innsbruck, einer auf der A 12 – Inntalautobahn - bei Mötz) mit insgesamt sieben verletzten Personen verzeichnet.

Bei einem landesweiten Planquadrat am Faschingssamstag wurden in einer Nacht 27 Alkoholdelikte und ein Drogendelikt festgestellt.

Bei einer verkehrspolizeilichen Großkontrolle durch die Landesverkehrsabteilung Tirol wurden im Bezirk Innsbruck-Land und in der Stadt Innsbruck am Faschingsdienstag 19 Alkoholdelikte und ein Drogendelikt festgestellt.

Auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Tulfes in Richtung Osten wurde am 26. Februar ein Schweizer Pkw-Lenker bei einer erlaubten zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von 167 km/h gemessen und von einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung angehalten. Aufgrund der aggressiven Fahrweise (u. a. Missachtung des Sicherheitsabstandes) wurde dem Lenker der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben.