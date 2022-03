Wollte Schmuck verkaufen: Mann direkt nach Einbruch in Vomp geschnappt

Montagfrüh soll der Einheimische über einen Dachboden in eine Wohnung in Vomp eingestiegen sein. Dort soll er eine Schatulle gestohlen haben, in der sich Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro befunden hat. Bereits eine Stunde nach der Tat wurde der 29-Jährige während der Fahndung festgenommen. Er versuchte gerade, die Beute in einem Goldgeschäft zu verkaufen. Der Mann hat laut Polizei den Einbruch gestanden.