Maskenverweigerer versetzte Lift-Angestellem in Gerlos Kopfstoß

Gerlos – Mit einem aggressiven Maskenverweigerer bekam es am Mittwochvormittag ein Mitarbeiter der Dorfbahn Gerlos zu tun. Der Angestellte, der unter anderem an der Talstation die Einhaltung der Maskenpflicht in den Gondeln kontrollieren musste, wurde gegen 9.20 Uhr auf den niederländischen Snowboarder ohne vorgeschriebenen Gesichtsbedeckung aufmerksam.