43-Jährige bei Rodelunfall in Sölden schwer verletzt

Sölden – Eine 43-jährige Niederländerin ist am Mittwoch um die Mittagszeit bei einem Rodelunfall im Gemeindegebiet von Sölden schwer verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 12.30 Uhr mit einer Leihrodel die Bahn am "Gaislachkogel" hinunter. In einer Linkskurve geriet sie über den Rand der Rodelbahn hinaus und prallte gegen die dortige Bretterwand.