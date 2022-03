Zeitzeugin Eva Schlegel am 16. März im Gespräch

Innsbruck – Am Mittwoch, 16. März, wird die achte Staffel der Interview-Reihe „Zeitzeugen im Gespräch“ von Land Tirol, Tiroler Tageszeitung und ORF Tirol fortgesetzt. Gast von Bernhard Aichner ist ab 19 Uhr im Haus der Musik in Innsbruck die international renommierte Künstlerin Eva Schlegel. Gratis-Eintrittskarten gibt es im Haus der Musik, Kassa & Aboservice oder unter www.haus-der-musik-innsbruck.at

Die gebürtige Hallerin, die in Wien lebt und arbeitet, hat bei Oswald Oberhuber an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien studiert. Zwischen 1997 und 2006 war sie Professorin an der Akademie der bildenden Künste. Eva Schlegel ist Trägerin des Tiroler Landespreises für Kunst und des Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst. (TT)