Umgestaltung für Landesmuseum: Es wird noch heftig gerechnet

Von Markus Schramek

Innsbruck – 36 Millionen Euro will das Land Tirol lockermachen, um das Landesmuseum Ferdinandeum technisch auf den neuesten Stand zu hieven und mit mehreren Zusatzbauten zu erweitern, im Einklang mit dem denkmalgeschützten historischen Kern. An der Westseite des Museums wird ein Neubau aus Sichtbeton (mit zusätzlichem Eingang) angefügt. Auf dem Dach des neuen Baukörpers soll in lichter Höhe ein Veranstaltungssaal thronen.

Der Umbau sollte nach ursprünglichen Überlegungen im Jahr 2023 tunlichst vollendet sein, feiert der Museumsverein nächstes Jahr doch den 200. Jahrestag seiner Gründung. Von diesem Ziel musste man sich verabschieden. Aktuell gilt folgender Zeitplan: Baubeginn Mitte 2023, Ende der Arbeiten 2025.

In Stein gemeißelt scheint aber auch das nicht zu sein, denn die Kostenfrage ist noch nicht abschließend geklärt. „Es gibt daher auch immer noch keinen offiziellen Bauauftrag“, lässt Museumsdirektor Peter Assmann im Gespräch mit der TT aufhorchen. Nach seinen Worten ist das mit der Planung befasste Feldkircher Architekturbüro Marte.Marte derzeit eifrig am Nachrechnen. In Bälde erwartet Assmann aus dem Ländle „solide Kalkulationen und mehrere Optionen“.

Markant gestiegene Inflation, hoher Preisindex sowie generell teure Rohstoffe im Bausektor bereiten Kopfzerbrechen. „Die Arbeiten im Innsbrucker Zeughaus haben sich, ohne jede Projekt- änderung unsererseits, um 30 Prozent auf schließlich über 600.000 Euro erhöht“, rechnet der Museumschef vor.

Eine derartige Kostensteigerung würde im Fall des Ferdinandeums etliche Millionen an weiteren Zuschüssen aus dem Landesbudget nötig machen. Befürchtet Assmann, dass die 36 veranschlagten Millionen nicht zu halten sein könnten? „Ich warte auf die Berechnungen, diese werden von unserer Projektsteuerung, dem ILF-Büro, auf Herz und Nieren überprüft. Dann sehen wir weiter.“ Assmann werde dann zu den politischen Entscheidungsträgern „ins Landhaus pilgern und die Ergebnisse präsentieren“.

Der Kritik an der geplanten Sichtbeton-Optik der Westfassade des Ferdinandeums (wie sie beispielsweise im TT-Leserbrief-Forum geäußert wurde) will Assmann mit Information und Aufklärung offensiv gegenübertreten. Der Platz vor dem Museum ist für eine Info-Insel reserviert, die, so der Direktor, „mehr sein wird als bloß ein Container“. Hier wird dann über das Projekt informiert, „auch anhand von aussagekräftigen Fotos“, wie Assmann betont.