Skifahrer stießen im Wettersteingebirge zusammen: 55-Jähriger in Klinik

Ehrwald – In Ehrwald ist es am Mittwochnachmittag zu einem Alpinunfall gekommen. Zwei Skifahrer waren gegen 14.30 Uhr auf der Gamskarabfahrt, Piste Nummer 15, unterwegs. Nahe der Talstation stießen die Niederländerin (49) und der Deutsche (55) zusammen. Warum, ist unklar. Der Mann wurde von der Pistenrettung ins Tal und dann von seinem Begleiter in die Klinik Garmisch-Partenkirchen gebracht. Die Niederländerin konnte selbst abfahren. (TT.com)