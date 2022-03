Mückstein steht vor dem Rücktritt, Vorarlberger Rauch soll übernehmen

Der Gesundheitsminister kündigte für heute Nachmittag um 15.30 Uhr eine "persönliche Erklärung" an. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, im Falle eines Rücktritts werde es eine "rasche Übergabe" geben.

Der Vorarlberger Johannes Rauch sei vom Ruf aus Wien nicht sonderlich begeistert gewesen, soll sich nach einer Bedenkzeit dann aber doch gebeugt und als Freundschaftsdienst an Parteichef Werner Kogler zugesagt haben. Bei den Vorarlberger Grünen gab man sich offiziell zugeknöpft, Dementi gab es aber keines.

Grund für den Schritt Mücksteins soll laut Österreich sein, dass er über die türkis-grünen Entscheidungen der letzten Wochen in Zusammenhang mit der Corona-Krise "sehr unglücklich" gewesen sein soll. Vor allem die komplette Öffnung am 5. März wollte er demnach nicht mittragen.

Mückstein hat ein Rückkehrrecht in seinen Zivilberuf in seiner Gruppenpraxis in Wien.