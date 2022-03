Betrug: Unbekannter bestellte im Namen einer Axamer Firma Baumaschinen

Axams – Ein dreister Betrug ist in Axams augeflogen. Ein unbekannter Täter legte offenbar mit der Kundennummer eines Betriebes bei einer Baumaschinenfirma in Linz ein Konto an und bestellte online einen Bohrhrammer samt Zubehör. Die Gerätschaften hatten immerhin einen vierstelligen Wert. Der Unbekannte wählte Abholung mittels Lieferschein. Am 10. Februar wurde das Gerät dann gegen Unterzeichnung eines Lieferscheins abgeholt.