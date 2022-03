Ex-Familienministerin Karmasin soll festgenommen worden sein

Beinschab hatte in ihren Einvernahmen ihre frühere Chefin belastet. Demzufolge habe Karmasin während ihrer Zeit als Ministerin eine Provision für vermittelte Aufträge aus anderen Ministerien verlangt. Auch mit der SPÖ und der Tageszeitung Heute hätte sie laut Beinschab ein Modell der Umfragenmanipulation durchgeführt, was andere Beteiligte jedoch bestreiten.

Die WKStA bestätigte am Donnerstag laut Standard lediglich „eine Festnahme" im Ermittlungskomplex: „Nach gerichtlicher Bewilligung erfolgte in diesem Zusammenhang am 2. März 2022 die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr", hieß es in einer Medienmitteilung. Es werde nun auch gegen drei Personen wegen „Verdachts der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Vergabeverfahren" ermittelt, gegen zwei zudem wegen des Verdachts auf Geldwäscherei – für alle Genannten gelte die Unschuldsvermutung. (TT.com)