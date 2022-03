Heute studieren, was morgen gefragt ist

Der Universitätscampus in Hall bietet ein optimales Lernumfeld für die Studierenden. Das Studienmanagement der UMIT TIROL garantiert beste Betreuung während der gesamten Studienzeit, was zur Folge hat, dass sich die Studierenden an der UMIT TIROL voll und ganz auf ihre Studien konzentrieren können. Sichtbares Ergebnis sind niedrige Drop-Out-Raten und minimale Studiendauer. Die Studiengänge an der UMIT TIROL sind so konzipiert und geplant, dass neben dem Studium auch eine Berufstätigkeit möglich ist. Die universitären Ausbildungsangebote unterliegen den strengen Qualitätsbestimmungen der für die Qualitätssicherung an österreichischen Hochschulen zuständigen AQ Austria (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria). Die Studienabschlüsse an der Universität UMIT TIROL sind international anerkannt.