EU berät über Schutz für Ukraine-Flüchtlinge, Widerstand von Ungarn

Ukrainische Flüchtlinge in Prag. © imago

Brüssel – Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine neue Richtlinie soll ihnen die Möglichkeit geben, ohne Asylverfahren länger Aufnahme in den EU-Staaten zu finden. "Wir werden sehr intensiv darüber beraten, damit wir Ukraine-Flüchtlingen sehr rasch und unbürokratische helfen können", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Brüssel. Ungarn will die Initiative der EU-Kommission nicht unterstützen.

Entgeltliche Einschaltung

Der ungarische Kanzleiminister Gergely Gulyás sagte am Donnerstag in Budapest, auch die anderen Länder der Visgrad-4 (außer Ungarn Polen, Tschechien, Slowakei) würden dieses im Zuge des Jugoslawien-Krieges ausgearbeitete Paket ablehnen. Der Minister fügte hinzu, dass die aus der Ukraine eintreffenden ungarnstämmigen Staatsbürger keinen Flüchtlingsstatus erhalten, da sie voraussichtlich Hilfe in Ungarn fänden, zitierte ihn das Onlineportal "hvg.hu". Wäre das nicht der Fall, dann würden diese Flüchtlinge umfassende Hilfe erhalten. Ungarn hatte vergangenen Donnerstag offiziell seine Bereitschaft zur Flüchtlingsaufnahme erklärt.

📽️ Video | Einschätzungen zur Flüchtlingssituation

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

EU-Kommission hofft auf Annahme der Richtlinie in einer Woche

Die EU-Kommission rechnet mit der Annahme der EU-Richtlinie in rund einer Woche. Dem Vorschlag der Brüsseler Behörde zufolge sollen Ukraine-Flüchtlinge für zunächst zwei Jahre vorläufige Aufenthaltstitel in der EU erhalten. Damit hätten sie auch das Recht, zu arbeiten und die jeweilige Gesundheitsversorgung zu beanspruchen. Kinder könnten die Schulen besuchen. Sollte die Rückkehr in die Ukraine unmöglich sein, könne der Schutzstatus um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Jetzt einen von fünf Saugrobotern gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Damit macht die Kommission erstmals Gebrauch von einer Richtlinie zum Flüchtlingsschutz von 2001, die im Zuge des Jugoslawien-Krieges ausgearbeitet worden war. Mindestens 15 EU-Länder müssen zustimmen, um sie zu aktivieren. Österreich hat sich grundsätzlich zur Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen bereit erklärt.

Streitfrage, für wen Status gelten soll

Ein Streitpunkt ist jedoch die Frage, ob der temporäre Schutz für alle Menschen aus der Ukraine gelten soll, also auch für jene ohne ukrainischen Pass. Auch Karner verwies auf Vorbehalte Österreichs und anderen Ländern wie Polen, der Slowakei und Ungarn. "Wir brauchen rasche und unbürokratische Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge, da hilft es nicht, wenn wir Drittstaatsangehörige miteinbeziehen", so der Innenminister.

Luxemburgs Minister Jean Asselborn sprach sich laut Deutscher Presse-Agentur hingegen dafür aus, dabei keinen Unterschied zu machen – "egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache sie sprechen, welche Religion". "Wir sind Menschen und hier gibt es keine Differenzen", sagte Asselborn.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser geht davon aus, dass die EU-Ressortchefs heute den rechtlichen Rahmen für die Aufnahme von Flüchtlingen setzen werden. Es werde dann etwa eine Woche dauern, bis die Vorgaben in Gang gesetzt würden, sagt die Sozialdemokratin vor den Gesprächen.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson rechnet damit, dass der Vorschlag "vielleicht in einigen Tagen, vielleicht in einer Woche" dann von den EU-Staaten angenommen werde. "Sollte es heute passieren, wäre ich sehr überrascht", sagte Johansson. Der Vorschlag liege erst seit gestern auf dem Tisch, die EU-Staaten müssten sich durcharbeiten und eventuell einige Änderungen vornehmen.

Vorschlag sieht keine Verteilungsquoten vor

Die EU-Kommission will die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der EU nicht über Umverteilung oder Quoten verteilen. "Es gibt kein Element von Umverteilung in diesem Vorschlag" und "keine Quoten" wie während der Migrationskrise im Jahr von 2015, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, am Donnerstag in Wien. Sollte es zu "Ungleichgewichten" unter den EU-Staaten kommen, werde die EU wie bisher auf freiwillige Verteilung setzen.

Menschen mit dem möglichen neuen Status "werden sich selbst verteilen", so Schinas. Sie könnten entscheiden, wo sie am besten leben wollten. Für Ukrainer gelte bereits jetzt Visafreiheit in der EU.

Johansson betonte unterdessen, die Umverteilung der Menschen auf andere europäische Länder habe das besonders betroffene Polen bisher nicht verlangt. Zudem sagte sie Warschau für die Aufnahme der Flüchtlinge finanzielle und logistische Unterstützung zu. "Wir müssen uns auf Millionen Flüchtlinge vorbereiten, die in die Europäische Union kommen", so Johansson.

Mehr als eine Million bereits geflohen

Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) haben seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. Die meisten von ihnen halten sich in Nachbarländern wie Polen, Ungarn und der Republik Moldau auf. Diese haben auf EU-Ebene bisher nicht um Unterstützung bei der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge ersucht. Alleine in Polen haben rund 575.000 Menschen aus der Ukraine Zuflucht gesucht.