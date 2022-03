Zell am Ziller – Auf einer roten Piste im Skigebiet Hochzillertal kollidierten am Donnerstag zwei Skifahrer. Ein 55-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Urlauber wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Eine 48-jährige Skifahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, war vorerst nicht bekannt. (TT.com)