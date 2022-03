30-Jährige stürzte beim Klettern in der Martinswand acht Meter in die Tiefe

Zirl – Am Donnerstag gegen 16 Uhr kletterten eine 30-Jährige und ein 24-Jähriger in der Martinswand in Zirl die Route "780er". Offenbar unterlief der Frau beim Abseilen ein Fehler. Das Seil durchfuhr laut Polizei das Sicherungsgerät, weil am Ende ein Knoten fehlte. Die Einheimische stürzte rücklings rund acht Meter in die Tiefe und schlug auf dem Boden auf. Die Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)