Tirols Wirtschaft drängt auf den Ausbau der Wasserkraft

Innsbruck – In der EU kommen 40 Prozent des Gases aus Russland, in Österreich sogar 80 Prozent. Es sei daher mehr als nur dringlich, die Abhängigkeit von unberechenbaren russischen Gaslieferungen zu reduzieren, sagt Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser. Deutschland denke laut über einen späteren Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft nach, da sei Tirol mit seinen ungenutzten Wasserkraftreserven besser dran, sagt Walser. „Wir können uns aber den Luxus nicht mehr länger leisten, auf den Ausbau zu verzichten.“ Es brauche raschere Genehmigungen für schon lange projektierte Kraftwerke wie Haslach/Kals. Der untere Inn dürfe keine Tabuzone werden, zumal es sich da laut den Umweltexperten des Landes um keine ökologisch wertvolle Fließstrecke handle.

Der Ausbau müsse mit dem Klima- und Naturschutz Hand in Hand gehen und das sei auch möglich, betont WK-Industrie-Spartenobmann Max Kloger. Auch Energiesparen sei dabei ein wichtiges Thema. „Aber wer in den Raum stellt, dass wir so viel sparen könnten, um die Ausfälle russischer Gaslieferungen zu kompensieren, der verkauft die Öffentlichkeit für dumm.“ (TT)