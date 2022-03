Paradigmenwechsel durch den Krieg: Deutsche Prinzipien stehen Kopf

Berlin – Wieder einmal ist Krieg in Europa, wenn die Grünen Teil einer deutschen Bundesregierung sind. 1999 hatte sich der einstige Aktivist Joschka Fischer als Außenminister für die erste deutsche Teilnahme an einem NATO-Auslandseinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg ausgesprochen – damals im Kosovo. Zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine zeigt sich nun auch seine grüne Nachfolgerin Annalena Baerbock sehr klar und wenig pazifistisch. In ihrer viel beachteten Rede vor der UNO-Generalversammlung am Dienstag griff sie Russland bzw. seine Aggressoren in Person von Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow frontal an. Wieder einmal muss die Partei, die einst aus der Friedens- und Anti-Atomkraft-Bewegung entstand, ihre Prinzipien der Realpolitik opfern.