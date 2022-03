Slot-System: Lkw-Nachtfahrverbot fließt in Machbarkeitsstudie mit ein

Bozen, Innsbruck – In Tirol gilt ein Lkw-Nachtfahrverbot. In Südtirol nicht. Diese unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen könnten sich möglicherweise mit einem auf dem gesamten Brenner-Korridor zu etablierenden Slot-System für Transit-Lkw spießen. So wird derzeit jedenfalls aus Tirol in Richtung Südtirol gewarnt.