Area 47 mit Strategie für Nachhaltigkeit

Ötztal-Bahnhof – Zehn Studierende des Masterstudiums Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung in Landeck nahmen die Nachhaltigkeit der Area 47 unter die Lupe. „Wir leben von der Natur und in der Natur“, so Area-Geschäftsführer Chris Schnöller. Tatsächlich werde Nachhaltigkeit schon seit Jahren mit der Verwendung regionaler Produkte oder auch alljährlichen Ufer- und Schluchtensäuberungen gelebt. Eine richtige Analyse der gesetzten Maßnahmen fehlte aber bislang. Diese Einordnung lieferten nun die Landecker Studenten mit einer maßgeschneiderten Strategie. Sie beinhaltet auch neue Denkanstöße. So könnte man etwa mit den Clean-up-Days, also Natursäuberungen, mit eigenen Angeboten sogar neue Gästeschichten gewinnen. (pascal)