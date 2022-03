Zahl der Neuinfektionen weiter hoch, zehn Prozent ohne Symptome

Innsbruck – Am ersten Märzwochenende 2020 wechselte Tirol in den Corona-Krisenmodus, am 13. März wurde über das Paznaun und St. Anton die Quarantäne verhängt. Wenige Tage später über ganz Tirol. Nach zwei Jahren Pandemie werden morgen fast alle Maßnahmen, die zur Eindämmung der Corona-Krise dienten, zurückgenommen. Einzig die Maskenpflicht bleibt an bestimmten Orten wie Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Banken, Trafiken, Kfz-Werkstätten und Tankstellen sowie beim Parteienverkehr in Ämtern. Ebenfalls weiter FFP2-Maske anzulegen ist im öffentlichen Verkehr sowie in Taxis und bei Schülertransporten.