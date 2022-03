Drei Projekte für ein Miteinander im öffentlichen Raum

Innsbruck – 80.000 Euro hat das Land Tirol 2022 für Projekte zur Verfügung gestellt, die im ländlichen und städtischen öffentlichen Raum stattfinden. Drei Projekte werden heuer das gesellschaftliche Miteinander in den Mittelpunkt stellen.

Das erste Vorhaben zum Thema Gewalt an Frauen wird vom Bozner Kulturverein Lungomare in Zusammenarbeit mit KünstlerInnen und NGOs erarbeitet. Neben einer Plakatkampagne wird es am 14. März, 19 Uhr eine Panel-Diskussion zu diesem Thema im Kubus vor dem Landestheater geben. Zu Gast ist u. a. Autorin Stefanie Sargnagel.