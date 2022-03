AK warnt vor zweistelliger Inflation und fordert Bremse

„Spätestens Mitte 2022, wenn auch die Tiwag wie angekündigt ihre Preise anheben will, werden die Tiroler Haushalte mit noch höheren Kosten konfrontier­t“, schreibt die AK Tirol in ihrem Maßnahmenpaket und fordert, Energie- und Mietpreise einzufrieren.

Wien, Innsbruck – Der Verbund erhöht mit 1. Mai die Strom- und Gastarife für Haushalts- und Gewerbekunden. Für Endverbraucher mit normalem Energieverbrauch erhöhen sich die monatlichen Kosten bei einer jährlichen Belieferungsmenge von 3500 kWh Strom um rund 21 Euro, bei einer Menge von 15.000 kWh Gas um ca. 75 Euro. Geschuldet sei das den stark gestiegenen Preise auf den Weltmärkten. „Verglichen mit dem März des Vorjahres kostet Strom mehr als dreimal so viel, Gas hat sich um knapp das Fünffache verteuert“, so das Unternehmen.

Teuer, teurer, Zweistelligkeit: Die steigenden Energiepreise treiben die Inflation. „Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten eher in Richtung zweistellig oder 10 Prozent Inflation kommen bei den Monatswerten“, warnte gestern Markus Marterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer (AK). Es sei davon auszugehen, dass es aufgrund des Kriegs in der Ukraine zu noch höheren Preisanstiegen kommen wird. Zudem werde der Anstieg länger andauern. Das sieht auch Jürgen Huber, Finanzexperte der Uni Innsbruck, so, wenngleich er relativiert: „10 Prozent Inflation sind fast ausgeschlossen, dann müsste der Ölpreis über 140 US-Dollar steigen.“ Gestern Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 115,89 US-Dollar (+2,6 % im Vergleich zum Vortag).