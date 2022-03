Plus

Grüne und SPÖ stellen in den nächsten Wochen die Weichen für die Landtagswahl 2023. Sollte die grüne Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe nicht mehr kandidieren, könnte sie bis zur Landtagswahl in der Regierung bleiben, aber die Funktion der Landeshauptmannstellvertreterin an LR Gabriele Fischer abgeben.