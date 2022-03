ÖVP-U-Ausschuss: „Den Sozen zeigen, wo der Hammer hängt“

Pilz liegen nach eigener Auskunft 4225 Seiten mit einer Auswertung der Daten vor, „wahrscheinlich mehr als 10.000 einzelne Nachrichten“. 49 Seiten brachte er in den Ausschuss, sortiert nach den Themen des Ausschusses. Einzelne zitierte er, etwa rund um die Besetzung eines Spitzenjobs bei der Wiener Polizei. Innenminister war damals, im März 2017, der nunmehrige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Man werde „den Sozen zeigen, wo der Hammer hängt“, schrieb der Kabinettschef an den Minister. Ein anderer Chat schildert, wie die ÖVP (in der damaligen Koalition mit der SPÖ) mit starken Ansagen in Sachen Asyl Politik machen wollte.