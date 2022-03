Reges Kommen und Gehen im türkis-grünen Regierungsteam

Wien – Anfang Jänner 2020 wurde die erste türkis-grüne Bundesregierung angelobt. Das damalige Kabinett Kurz II ist nicht wiederzuerkennen. Seitens der ÖVP haben sich ein Kanzler und vier Minister des zwölfköpfigen Teams komplett verabschiedet, drei Regierungsmitglieder (einer zweimal) haben die Posten gewechselt. Nur fünf der zehn Minister sind noch in der Funktion tätig, für die sie vor rund zwei Jahren und zwei Monaten angelobt wurden – und am Ballhausplatz sitzt schon der dritte Kanzler.

Den dritten Amtsinhaber gibt es auch schon an der Regierungsspitze – allerdings in Folge der Ermittlungen in der Inseraten-Korruptionsaffäre: Nach deren Bekanntwerden übergab Sebastian Kurz im Oktober 2021 das Amt an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Dieser stellte es wieder zur Verfügung, als Kurz Anfang Dezember den kompletten Rückzug aus der Politik verkündete – und die ÖVP versetzte Innenminister Karl Nehammer ins Kanzleramt.