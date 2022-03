Erster Sieg 2022 ist heute im Tivoli gegen Vorwärts Steyr überfällig

Während der neue Wacker-Vorstand an den Lizenzierungsunterlagen bastelt und diverse Bestätigungen wohl erst nachreichen wird müssen, läuft parallel die sportliche Herausforderung in der zweiten Liga. Wobei diese bei Weitem nicht so fordernd ist wie die Übernahme durch die neue Führung, denn der Tiroler Traditionsclub hat in diesem Frühjahr nichts mit Abstieg, aber erst recht nichts mit dem Aufstieg zu tun.