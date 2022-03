Zwei Tiroler Unterhaus-Kicker rittern um den Futsal-Titel

Ganz oben, und zwar in der ersten Österreichischen Futsal Liga, wurde dennoch gekickt. Und am Sonntag steigt dort im oberen Play-off die entscheidende Partie um den Meistertitel zwischen Tabellenführer Stella Rossa tipp3 und Fortuna Wiener Neustadt. Was Tirol damit verbindet? Das vorweggenommene Finale – bei einem Sieg ist Stella Rossa Meister – ist auch ein Endspiel zwischen zwei Tiroler Freunden. Sinan Bicher (Stella Rosa), der im Meister-Play-off bei elf Toren hält, trifft auf Stefan Milenkovic (Wr. Neustadt/acht Tore). Die beiden Hallenzauberer kennen und schätzen sich seit vielen Jahren, pendeln „aus Liebe zum Spiel“ im Zug Richtung Osten und spielen auch gemeinsam im ÖFB-Futsal-Nationalteam vor.

„Es ist die pure Leidenschaft zum Sport. Wenn man sich im Eins-gegen-eins verbessern will, ist Futsal perfekt. Ich möchte in Tirol auch wieder eine Futsal-Mannschaft gründen, weil es im Westen total unter dem Radar läuft“, hegt der 31-jährige Union-Innsbruck-Angreifer Stefan Milenkovic Zukunftsvisionen, die eine Tiroler Mannschaft in der kommenden Saison in der 2. Liga vorsehen. Mehr will er noch nicht verraten, aber: „Ohne den Sinan spiele ich nicht, der ist Rekordteamspieler. Ich will auch im Nachwuchs in Tirol was aufbauen.“