Florida verschärft als weiterer US-Südstaat sein Abtreibungsgesetz

Bereits in den vergangenen Wochen gab es Proteste gegen die Verschärfungen.

Tallahassee – Als jüngste Verschärfung von Abtreibungsgesetzen in den USA hat der Senat in Florida ein weitgehendes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nach der 15. Woche verabschiedet. Am Donnerstag bewilligte der von Konservativen dominierte Senat des südlichen Bundesstaats die Einschränkung von Abtreibungen auf die ersten 15 Wochen einer Schwangerschaft. Floridas Gouverneur, der Republikaner Ron DeSantis, muss das Gesetz noch unterzeichnen.