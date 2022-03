Ski Alpin live! Schweizer Hintermann bei Abfahrt vor Mayer auf Siegkurs

Der Schweizer Niels Hintermann schnappte Matthias Mayer in Kvitfjell am Freitag den Abfahrtssieg weg. Der österreichische Olympiasieger konnte mit Platz zwei allerdings in der Disziplinenwertung Boden auf Beat Feuz (3./SUI) und Aleksander Aamodt Kilde (4./NOR) gut machen.