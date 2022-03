Indizien für langfristige russische Pläne in Cherson verdichten sich

Cherson/Kiew/Moskau – Am Freitag mehrten sich die Indizien, dass in der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Cherson in der Südostukraine eine größere Propagandaoperation bevorstehen könnte. Wagenkolonnen mit Zivilisten seien in der Nacht auf Freitag von der Krim nach Cherson transportiert worden und es sei womöglich geplant, mit ihnen eine große Demonstration zu organisieren, sagte ein Bewohner der Stadt der APA am Vormittag. Er berichtete auch über eine katastrophale humanitäre Lage.