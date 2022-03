Grüne nominierten Rauch einstimmig als Mückstein-Nachfolger

Wien – Nach der Rückzugsankündigung von Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein machen die Grünen den Weg für seine Nachfolge frei. Die Grünen haben sich am Freitag für Johannes Rauch als neuen Gesundheits- und Sozialminister ausgesprochen. Die Wahl im Erweiterten Bundesvorstand (EBV) erfolgte einstimmig, Rauch nahm sie an, so ein Sprecher. Rauch folgt auf Wolfgang Mückstein, der am Donnerstag nach nicht einmal einem Jahr seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.