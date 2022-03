Lizenzierungsanträge eingebracht: Nur zwei Absteiger aus der 2. Liga

Wien – 32 Lizenzanträge für die kommende Saison in den beiden heimischen Top-Fußballligen sind mit Ende der Frist am Donnerstag-Mitternacht bei der Bundesliga eingegangen. Wie die Liga am Freitag mitteilte, suchten dabei fünf Zweitligavertreter - allen voran Tabellenführer Austria Lustenau - um eine Spielgenehmigung für das Oberhaus an. Klar ist nun auch, dass es mangels Anträgen keinen Aufsteiger aus der Regionalliga West und damit nur zwei Absteiger aus der 2. Liga geben wird.