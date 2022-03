Melinda Gates kritisierte Ex-Mann Bill für Epstein-Kontakt deutlich

Washington, New York – Melinda Gates hat überraschend offen über die Hintergründe ihrer Trennung von Bill Gates gesprochen. Dabei bezog sie klar Stellung zur Freundschaft von ihrem Ex-Mann und Jeffrey Epstein. „Ich fand es nicht gut, dass er sich mit Jeffrey Epstein getroffen hat, nein. Ich habe ihm das klar gemacht", wurde sie vom Stern zitiert. Sie habe den Pädophilen einmal sogar selbst getroffen, weil sie herausfinden wollte, „wer dieser Mann war".

Ihr vorher schon schlechter Eindruck habe sich damals offenbar bestätigt. „Ich habe es in der Sekunde bereut, in der ich zur Tür hereinkam", sagte sie CBS This Morning und wurde dann noch deutlicher: „Er war abscheulich. Er war das personifizierte Böse. Mein Herz bricht für diese Frauen."