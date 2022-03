Weibliche Superkräfte in der IT

World Direct beschäftigt auch Frauen in der Software-Entwicklung. Eine davon ist Sandra Gritsch. Sie war als Jugendliche mit den Hürden für Frauen im IT-Bereich konfrontiert: „Es gibt hier immer noch ein Stigma. Als ich in der Schule erzählt habe, dass ich an Computerspielen interessiert bin, haben mich die Jungs schief angeschaut und ausgelacht. So eine Einstellung lernen Kinder sicher auch von manchen Eltern und das ist schade. Ich bin trotzdem meinen Weg gegangen. Heute arbeite ich an spannenden und verantwortungsvollen Projekten im medizinischen IT-Bereich. Ich fühle mich im Unternehmen voll akzeptiert und genieße meinen Arbeitsplatz in Sistrans.“

In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Ursula Mohr, die mit viel Elan und Begeisterung als Consultant für die Abteilung Financia­l IT Solutions arbeitet. Sie ist überzeugt: „Es braucht mehr Frauen-Energie in der IT-Branche. Dafür engagiere ich mich beim Verband Österreichischer Software Industrie, insbesondere in der Arbeitsgruppe WOMENinICT. Wir müssen Frauen in der IT-Branche sichtbarer machen, alle Altergruppen für diesen Bereich begeistern und Chancengleichheit herstellen. Deshalb unterstütze und fördere ich im Rahmen der Arbeitsgruppe jährlich drei Frauen. Es geht darum, ein gutes Miteinander aller Mitarbeiter*innen auf Augen- und Herzhöhe zu fördern – so wie es in unserem Unternehmen bereits gelebt wird.“